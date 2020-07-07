Токио, , 02:17 — REGNUM В очередном выпуске популярной манги «Доктор Стоун» появился президент США Дональд Трамп. Об этом 7 июля сообщил портал Comicbook.

В 175 главе рассказывается о том, что главному герою Сенку вскоре предстоит столкнуться с неизвестным учёным, который как-то был связан с властями США. В какой-то момент авторы манги показывают Белый дом и окаменевшего Дональда Трампа.

https://twitter.com/ComicBook/status/1280253941406552064

Созданием манги «Доктор Стоун» занимаются автор Риитиро Инагаки и художник Боити. По её сюжету на Земле происходит катастрофа неизвестного характера, в результате которой все люди превращаются в камень. Примерно через десять тысяч лет юному гению Сенку удаётся вернуть себя в нормальное состояние.

Читайте ранее в этом сюжете: Манга «У войны не женское лицо» стала очень популярной в Японии