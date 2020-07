Лос-Анджелес, США, , 15:35 — REGNUM Режиссёр Майк Флэнаган рассказал, чего могут ожидать зрители от его экранизации романа Стивена Кинга «Возрождение» (Revival), который был опубликован в 2014 году. Об этом 3 июля сообщил портал We Got This Covered.

Кинематографист сообщил, что он закончил работу над черновиком сценария и сказал, что его новая картина будет более мрачной, чем всё, что он делал раньше.

«Что мне нравится в этом, так это возвращение к космическому ужасу, который я считаю таким забавным, — сказал Флэнаган, — это беспощадно тёмно и цинично, и я чертовски наслаждаюсь этим».

Режиссёр добавил, что большая часть романов Кинга именно такая: сентиментальный подход писателя добавляет в них элемент «безопасности», который, по мнению Флэнагана, является «мрачным и злым», и поэтому нравится ему.

Ранее Майк Флэнаган снял фильмы по таким романам Кинга, как «Игра Джеральда» и «Доктор Сон». О том, что он будет работать над экранизацией «Возрождения» стало известно в мае 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Съемки экранизации романа Кинга «Дети кукурузы» завершены