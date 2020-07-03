Лос-Анджелес, США, , 09:21 — REGNUM Генри Кавилл признался, что не применял свой «голос Геральта» примерно до середины съёмок первого сезона сериала «Ведьмак». Интервью с ним 2 июля опубликовал журнал Variety.

Актёр сообщил, что изначально он хотел озвучить Геральта другим образом, однако создатели шоу сказали, что ему следует говорить своим обычным голосом. В какой-то момент съёмок Кавилл случайно изменил тембр и после, посмотрев кадры, подошел к режиссёрам и сказал, что ему действительно понравилась эта сцена. В итоге они согласились с тем, что Кавилл должен использовать ту манеру голоса, которая в итоге вошла в фильм.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что авторы сериала «Ведьмак» раскрыли рабочее название второго сезона. Сейчас создатели шоу назвали его продолжение «Таинственные монстры».

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