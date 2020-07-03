Лос-Анджелес, США, , 06:48 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором Бри Ларсон рассказывает друзьям, что когда-то она пыталась получить роль в одном из фильмов по вселенной «Звёздные войны». Об этом 2 июля сообщил портал Screen Rant.

Актриса также сказала, что она проходила прослушивания на роли в фильмах франшиз «Терминатор» и «Голодные игры». Во время общения со знакомыми Ларсон сообщила, что думала о провале на «Терминаторе» прямо в тот день, когда было снято видео и причиной стало то, что у её машины спустило колесо.

«О, последний раз, когда я получила спущенное колесо — это когда ехала на свое прослушивание в «Терминаторе». Получила спущенное колесо на прослушивании, а потом не получила работу», — сказала Ларсон.

Актриса не рассказала подробностей о том, как она пыталась получить роль в «Звёздных войнах».

Напомним, самым известным фильмом Бри Ларсон является «Капитан Марвел». Актриса также снялась в кинокомиксе «Мстители: Финал» и в картинах «Комната», «Конг: Остров черепа» и «Скотт Пилигрим против всех».

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