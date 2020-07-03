Новосибирск, 3 июля 2020, 04:47 — REGNUM Музей Новосибирска сообщил о возобновлении экскурсий по городу.
Напомним, что из-за коронавируса все филиалы Музея Новосибирска с 19 марта были закрыты для массового посещения.
Читайте также: Музей Новосибирска закрылся для массового посещения из-за COVID-19
Согласно расписанию экскурсии по городу стартуют с 6 июля.
«Внимание! Количество мест ограничено! Справки и запись по телефону», — уточняют в музее.
Так, 6 июля запланирована экскурсия «Бэтмен в сибирском Чикаго», а 8 июля — «По купеческим кварталам».
Расписание на июль уже появилось на сайте учреждения.