Москва, , 16:40 — REGNUM К показателям посещаемости до начала распространения коронавируса музеи Москвы могут вернуться не раньше, чем через год. Об этом 2 июля заявил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры Москвы Антон Горянов, сообщает Интерфакс.

По его словам, за первые две недели с момента снятия ограничений музеи столицы приняли лишь 28,3 тысячи посетителей. Этот показатель в 15 раз меньше, чем в аналогичный момент предыдущего года. К показателям же, которые были до начала распространения коронавируса, музеи города могут вернуться лишь через год, считает чиновник.

«Мы составили план-график открытия, в полном объеме музеи откроются только к 1 сентября. Это 168 дней работы в условиях ограничений, то есть фактически полгода московские музеи закрыты», — сказал Горянов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России поездки начали планировать так же, как и до начала распространения коронавируса.

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