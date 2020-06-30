Новосибирск, , 16:48 — REGNUM В Новосибирской области реставраторы восстановили нательные кресты кривощёковцев. Кресты были найдены на территории старинного села Кривощёково. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН (СО РАН) «Наука в Сибири».

Уточняется, что в Кривощёкове обнаружены более 300 нательных крестов. Более 200 из них уже отреставрированы.

«Я изначально решила работать с каждым предметом индивидуально, практически не применять химию, потому что не было видно ни формы, ни рисунка, ни эмали, и постепенно, миллиметр за миллиметром, снимая окисление, мы открываем такую красоту, — рассказала реставратор отдела музейных практик и технологий Института археологии и этнографии СО РАН Марина Мороз. — Каждый крест — это открытие, и это очень благодарная работа, потому что она приносит удовольствие, несмотря на то, что отнимает много времени и труда».

Директор ИАЭТ СО РАН, член-корреспондент РАН Андрей Кривошапкин признался, что увидел восстановленные кресты впервые.

«Впечатления просто потрясающие. Каждый предмет, особенно сакральный, имеет свою душу, и реставраторы раскрывают её, чтобы другие тоже могли это увидеть», — отметил он.