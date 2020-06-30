Москва, , 15:13 — REGNUM Роль советского поэта Владимира Маяковского в фильме режиссера Данилы Козловского «Карамора» исполнит лидер российской группы Shortparis Николай Комягин. Об этом заявил Козловский в прямом эфире фестиваля «Зеркало Online».

«Мы понимали, что Маяковский должен быть личностью. Это должен быть человек, на которого посмотришь — и все станет ясно, почему именно он играет эту роль», — отметил режиссер.

Он добавил, что Комягин в жизни и на сцене является содержательным и глубоким человеком, вызывает у него восхищение и подходит именно для такой роли.

Фильм задумывался в виде фэнтезийного триллер-сериала. Авторы сняли пилотный эпизод, но позже отказались от сериала. В итоге из проекта решили создать киновселенную.

Сюжет «Караморы» описывает события начала XX века в альтернативной реальности. В ней управление страной находится в руках дворянства, представители которого, также как и монархи в Европе, скрывают свое истинное происхождение. С ними в борьбу решает вступить молодой анархист Карамора, который собирает команду единомышленников.

Главную роль в фильме исполняет сам Козловский. Комягин ранее уже снимался в кино. Он сыграл главную роль в короткометражном фильме Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное».