Нью-Йорк, США, , 13:24 — REGNUM Расширенную «жесткую» версию фильма «Казино Рояль» об агенте 007 Джеймсе Бонде зрителям США представит сервис потокового видео HBO Max. Об этом сообщили обозреватели портала ComicBook.

В Северной Америке фильм демонстрировали в усеченном варианте, из которого исключили ряд жестоких сцен. В частности, в той редакции отсутствовал эпизод, в котором злодей пытает агента. Также были сокращены сцены драк, в которых присутствовали в обилии кровавые детали.

В этом фильме роль спецагента Джеймса Бонда впервые исполнил британский актер Дэниел Крэйг. Картина вышла в прокат в 2006 году.

Этим фильмом авторы перезапускали популярную франшизу. И они не ошиблись со своим решением, так как картина собрала в прокате $590 млн при бюджете $150 млн.