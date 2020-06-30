Москва, , 11:31 — REGNUM Государственный академический театр им. Е. Вахтангова планирует в сентябре открыться при любых условиях, которые могут быть приняты из-за эпидемиологической обстановки. Об этом заявил директор тетра Кирилл Крок во время I Международной конференции «АРТtalk. Искусство после».

Конференция проходила в преддверии форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Директор театра сообщил, что рекомендации Роспотребнадзора по открытию театров в коллективе ждут с нетерпением, но для себя уже решили, что театру «важно открыться по любому сценарию».

«Мы в Театре им. Вахтангова для себя решили, что скажут шахматную рассадку — сделаем шахматную. Скажут, чтобы в тысячном зале было 150 человек — мы соберем силы в кулак, поговорим с артистами. Как бы нам сложно ни было, нам надо возвращать театр к нормальной жизни. Иначе мы можем потерять труппу, потерять репертуар», — подчеркнул Крок.

Директор сообщил, что надеется на открытие театра в сентябре. А в августе планирует отправить труппу театра на гастроли. Он добавил, что эпидемия расстроила очень многие планы театра.

Крок сообщил, что театр ждет встречи с публикой и надеется, что зрители также ждут встречи, которая должна скоро состояться.

Напомним, согласно решению мэрии Москвы, театрам разрешили с 9 июня возобновить репетиции. Открытие театров пока запланировано на сентябрь. Но, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, окончательное решение будет принято не ранее, чем за два инкубационных периода до старта сезона, что означает 28 календарных дней.