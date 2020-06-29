Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM Общественное пространство «Новая Голландия» в Петербурге открылось для посетителей, но из-за нестабильной ситуации с коронавирусом администрация предупредила гостей о ряде ограничений — не будут работать детская площадка и инфоцентр, кафе будут обслуживать клиентов только навынос, с улиц уберут пуфы и парковые стулья. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба проекта.

Как отметили в пресс-службе, снятие режима самоизоляции в городе происходит постепенно, поэтому пока арт-пространство работает с ограничениями. Администрация проекта просит жителей с пониманием отнестись к этому, поскольку это временные меры, которые нужны для общей безопасности.

Таким образом, вход на остров пока будет по-прежнему осуществляться через мост рядом с Домом Коменданта и «Бутылкой». Все кафе острова будут работать только в формате летних террас и навынос.

«Террасы Kuznyahouse и Cococo bistro будут работать только по предварительной брони. Остальные резиденты острова установят у «Бутылки» пункты приема и выдачи заказов, с которым гости смогут расположиться на террасе во дворе здания. Вход в сами здания будет закрыт», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, для посетителей будут работать оба подземных туалета на Липовой аллее. Киоски с мороженым откроются после 15 июля. Также, в связи с ограничениями будут убраны парковые стулья и пуфы — расположиться, как и прежде, гости могут на газонах и скамейках, но соблюдая дистанцию. А заказать для себя блюда и напитки из ресторанов проекта «Бутылка» гости парка смогут через сайт, после чего забрать заказ на стройке выдачи.

Для комфортного отдыха на сайте Новой Голландии заведен индекс загруженности острова, чтобы гости смогли спланировать свой визит.

Как и ранее, парк работает с понедельника по четверг с 09:00 до 22:00 и с пятницы по воскресенье с 09:00 до 23:00 часов. Инфоцентр и детская площадка «Фрегат» закрыты.

«Несмотря на то, что город постепенно снимает ограничения, эпидемиологическая обстановка до сих пор очень напряженная — мы знаем это из первых уст, со слов врачей больниц и госпиталей города, в которые уже три месяца каждый день отвозим обеды. Пожалуйста, берегите себя и своих близких, соблюдайте правила безопасности», — подытожили в «Новой Голландии».

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