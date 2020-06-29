Дублин, , 16:21 — REGNUM Продолжение ирландского сериала «Нормальные люди», в котором покажут главных героев спустя много лет, планируют выпустить авторы многосерийной драмы. Об этом сообщили журналисты издания Variety.

Премьера сериала состоялась 26 апреля на платформе потокового видео Hulu в США, а также на британских видеосервисах. Сериал сразу завоевал зрительские симпатии откровенной игрой актеров Дейзи Эдгар-Джонс и Пола Мескала, а также душераздирающим эмоциональным сюжетом.

Проект из 12 эпизодов стал лидером на британских сервисах. Создатели сериала, несмотря на его успех, второй сезон снимать не планировали. Также не собиралась писать продолжение романа, легшего в основу картины, писательница Салли Руни.

Но все-таки новые эпизоды снимут решили снять в рамках спецпроекта. Продолжение из двух серий будет называться «Нормальные взрослые люди». Действие в них будет происходить через 40 лет после их трогательного расставания.

Режиссером выступит Ленни Абрахамсон, снимавший оригинальный сериал. Участие в съемках примут и звезды сериала Эдгар-Джонс и Мескал.