Бишкек, , 02:57 — REGNUM Театры стран Содружества Независимых Государств запустили первый в СНГ театральный проект «Онлайн-гастроли». Об этом сообщил администратор киргизстанского Русского театра драмы им. Айтматова Станислав Касьянов, передает «Кабар».

В рамках этого проекта театральные учреждения СНГ будут обмениваться видеозаписями своих спектаклей для последующей трансляции в интернете.

Первым участником этого проекта стал казахстанский Академический русский театр драмы им. Горького, который предоставит киргизстанским коллегам пять ярких спектаклей, получив от них взамен четыре театральных постановки.

Также в рамках проекта «Онлайн-гастроли» запланированы виртуальные встречи с театральными артистами стран СНГ.