Калвер-Сити, США, , 12:11 — REGNUM Режиссером нового боевика «Bullet Train» («Скоростной поезд») от кинокомпании Sony Pictures назначили создателя блокбастеров «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Дэдпул» Дэвида Литча. Об этом сообщили журналисты издания The Hollywood Reporter.

Литч также выступит продюсером картины. Сюжет фильма будет описывать события, происходящие в скоростном поезде.

Несколько наемных убийц выясняют отношения друг с другом во время движения поезда. Им будет противостоять главный герой фильма, который должен одержать победу.

Съемки картины должны начаться осенью. Имена актеров и дата выхода фильма на экраны пока не сообщаются.