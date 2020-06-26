Москва, , 11:38 — REGNUM С 29 июня по 9 августа Корейский культурный центр при поддержке ряда российских компаний и организаций проведет бесплатные онлайн-показы южнокорейских фильмов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей центра.

По их словам, мероприятие подготовлено по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между станами и для повышения интереса к южнокорейскому кинематографу.

В рамках мероприятия будут показаны семь картин: «Всегда» Сон Иль Гона, «Трудный день» Ким Сон Хуна, «Трон» Ли Чжун Ика, «Убийство» Чхве Дон Хуна, «Тайные агенты» У Мин Хо, «Исчезнувшее время» Ом Тэ Хва, «Воспоминания убийцы» Вон Син Ёна. Все фильмы будут показаны на видеохостинге Youtube на языке оригинала с русскими субтитрами.