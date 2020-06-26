Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Решение об отказе озвучивания персонажей мультфильмов в пользу более подходящих этнически для этого артисток приняли две актрисы из США. Об этом сообщили журналисты портала Collider.

Актриса Дженни Слейт, озвучивавшая девочку-афроамериканку в мультсериале «Большой рот», выходящем на сервисе потокового видео Netflix, первой приняла решение отказаться от своей роли. За ней аналогичное решение приняла актриса Кристен Белл, которая озвучивала одну из героинь анимационного сериала «Центральный парк».

Актрисы решили, что не имеют права озвучивать персонажей, которые представляют афроамериканцев. Девушки подчеркнули, что роли афроамериканцев должны озвучивать именно афроамериканцы.

Напомним, на волне антирасистских протестов в США ряд компаний в сфере киноиндустрии исключают из своих каталогов картины, которые содержат расовые темы. Так, на сервисе HBO Max был запрещен к просмотру классический кинороман «Унесенные ветром». Позже его вернули в каталог на дополнили комментарием, предваряющим просмотр, о наличии в фильме устаревших расовых предрассудков.