Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Новый сольный альбом «Знак огня» выложил в сеть лидер группы «Аквариум» рок-музыкант Борис Гребенщиков. Об этом он сообщил в соцсети Facebook.

По его словам, альбом содержит 13 треков. Совершенно новых песен в нем только пять. Большинство треков выпущены в течение двух лет после выхода в 2018 году предыдущего альбома «Время N».

Альбом «Знак огня» стал заключительным в трилогии. Первым стал альбом «Соль», выпущенный в 2014 году. Вторым в трилогии был альбом «Время N».

Некоторые из ранее выпущенных песен не вошли в новый альбом. Среди них такие, как «Вечерний М» и «Не выходи за дверь».