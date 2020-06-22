Вашингтон, , 16:09 — REGNUM Соглашение о продаже прав на показ картины «Уроки фарси» американского режиссера Вадима Перельмана, родившегося на Украине, более чем в 50 странах мира подписала кинокомпания Hype Film. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В преддверии Каннского кинорынка кинокомпания Hype Film подписала соглашения о продаже кинотеатральных прав на картину «Уроки фарси» с международными дистрибьюторами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Продюсер картины Илья Стюарт рассказал, что интересу кинопрокатчиков способствовала премьера фильма на Берлинском фестивале. Он уточнил, что переговоры с международными дистрибьюторами будут продолжены в рамках только что открывшегося Каннского кинофестиваля.

Продюсер сообщил, что в России прокатом фильма будет заниматься компания «Белые ночи».

Сюжет картины описывает события, происходящие в оккупированной Европе в годы войны. Заключенный бельгиец еврейского происхождения притворяется персом, чтобы избежать смерти в концлагере.

Узнав, что заключенный якобы родом из Персии, немецкий офицер начинает с помощью заключенного еврея учить язык фарси. Голубая мечта офицера — переехать в Тегеран после войны и открыть собственный ресторан.