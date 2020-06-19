Санта-Моника, США, , 03:23 — REGNUM Организаторы кинопремии «Выбор критиков 2020» (Critics Choice Awards 2020) решили отложить церемонию вручения наград. Об этом 18 июня сообщил портал Comicbook.

После того, как организаторы «Оскара» перенесли своё мероприятие на 25 апреля 2021 года, администрация Critics Choice Awards 2020 решила провести церемонию вручения наград 7 марта 2021-го. Она пройдёт в ангаре Barker Hanger (известное место проведения развлекательных мероприятий), расположенном в авиацентре Санта-Моники (штат Калифорния, США).

В конкурсе Critics Choice Awards 2020 могут участвовать фильмы, которые вышли или выйдут на экраны в период с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года. Что касается телевизионых шоу, то заявки на участие могут подать лишь те программы, которые впервые вышли в эфир в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: «Роскино» представит российскую киноиндустрию на Каннском кинорынке