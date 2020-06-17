Москва, , 20:20 — REGNUM В результате участия в кинорынке Key Buyers Event: Digital Edition у фильма «Белой дороги!», который планирует снять режиссер Элла Манжеева вместе с продюсерами Еленой Гликман, Викторией Лупик и Ариунной Цэрэнпил, появился немецкий партнер. Вместе с ним продюсеры готовятся подавать заявку на получение гранта в World Cinema Fund. Об этом 17 июня сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Ролик к кинофильму «Белой дороги!» Предоставлено кинокомпанией «Телесто»

Как рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА REGNUM продюсер Елена Гликман, после презентации проекта фильма «Белой дороги!» на питчинге копродукции в рамках Key Buyers Event у команды проекта состоялось несколько онлайн встреч: с немецкими, итальянскими, французскими и английскими коллегами.

Елена Гликман:

«Конечно, от одной встречи наивно ждать молниеносного результата, но вопросов со стороны коллег было много и интерес к нашему фильму «Белой дороги!» стал очевиден. Один из наших первых собеседников — немецкий продюсер Сергей Станойковский (Sergej Stanojkovski) — пригласил нас на встречу второй раз и сделал конкретное предложение: подать проект в World Cinema Fund, с которым у его компании уже есть опыт взаимодействия. На данный момент мы совместно готовим документы. Таким образом на данный момент можно говорить о начале копродукции».

Ролик к кинофильму «Белой дороги!» Предоставлено кинокомпанией «Телесто»

У фильма уже есть монгольский партнёр: с продюсером Ариунной Цэрэнпил режиссер Элла Манжеева познакомились на Berlinale co-production market. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Элла поделилась впечатлениями от работы на рынке.

Режиссер Элла Манжеева:

«Любой международный кинорынок очень важное событие в создании фильма. Я с теплом вспоминаю свой первый кинорынок на Берлинале, это было еще в 2013 году, когда я была в Berlinale Talents. Онлайн кинорынок Key Buyers Event — крутая тема, возможно сама форма не совсем привычна для многих людей, нет расслабленной атмосферы и Rose. Но я думаю, это вопрос времени. Пандемия ускорила цифровизацию во всех сферах нашей жизни. Думаю, производство ускорится, и грядет реформация регламента и сроков у фондов, поддерживающих кино. В любом случае, такие мероприятия как Key Buyers Event очень важны. Ведь успешное сотрудничество с одним продюсером открывает доступ к аудитории целой страны».

Как рассказала Элла Манжеева, сейчас нет утвержденного состава актеров, но уже решено, что одну из главных ролей сыграет Евгения Манджиева. Эта актриса исполнила главную роль в предыдущем фильме Эллы «Чайки». Основные съемки состоятся в Калмыкии, часть — в Монголии, несколько съемочных дней пройдут в Москве. Главный герой мистической драмы «Белой дороги!» возвращается в Калмыкию, чтобы найти свою мать. Вместе они проходят путь, который не успели совершить, пока она была жива.

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