Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Выставка работ 80 российских художников из разных регионов под названием «NEMOSKVA не за горами» пройдет в августе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального выставочного зала «Манеж», где будет представлена экспозиция.

«Художники из разных регионов России представят свои работы под руководством семи кураторов во главе с Антонио Джеузой. Задача выставки — показать актуальность и зрелость региональных художественных процессов в глобальном контексте», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, большая часть работ художники создадут специально для этого мероприятия. В оргкомитете мероприятия подчеркнули, что выставка поместит искусство регионов России в центр внимания зрителей и профессионалов.

Первая часть выставочной программы будет предварять основную выставку и пройдет в июне-августе в онлайн-формате. Вторая часть публичной программы будет представлять собой лекции и дискуссии вживую в «Манеже» и начнется одновременно с открытием выставки. Открытие выставки состоится 7 августа.

https://www.instagram.com/p/CBfkcDSDjHT/