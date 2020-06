Лос-Анджелес, США, , 23:56 — REGNUM Адвокаты Эмбер Хёрд, защищавшие её в судебном процессе по поводу клеветы в отношении Джонни Деппа, расстались с актрисой. Об этом 16 июня сообщил портал We Got This Covered.

Издание предположило, что возможной причиной произошедшего стали возросшие расходы на постоянные командировки членов юридической команды Роберты Каплан на фоне эпидемии коронавируса.

Теперь защищать актрису будут местные юристы из штата США Вирджиния, в суде которого происходит рассмотрение дела. При этом адвокаты Деппа заявили, что они намерены выяснить, почему Каплан, являющаяся соучредителем Фонда правовой защиты #TimesUp, решила выйти из дела.

В апреле 2020 года эксперты юридической компании Wallin & Klarich заявили, что Эмбер Хёрд может грозить три года тюрьмы в случае, если она будет признана виновной в фальсификации побоев, которые ей якобы нанёс Депп.

