Москва, , 16:09 — REGNUM Лучшие работы для участия в финале Международного конкурса фоторепортеров имени Андрея Стенина выбрало жюри. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

За выход в финал боролись молодые фотожурналисты из 75 стран мира, представившие более пяти тысяч работ. В шорт-лист включили работы представителей 19 стран — России, Белоруссии, Германии, Франции, Италии, Испании, Венгрии, Китая, Индии, Ирана, Турции, Бангладеш, США, ЮАР.

В том числе, впервые участие в финале конкурса фоторепортеров примут фотографы из Австрии, Великобритании, Бразилии, Аргентины и Гаити.

Куратор конкурса, руководитель служб визуальных проектов МИА «Россия сегодня» Оксана Олейник рассказала, что молодые фоторепортеры поднимают в своих работах темы философии ноосферы, проблем Мирового океана, сохранения экологического баланса в Конга, вспышки смертельных вирусов и многие другие темы.

«В молодой фотожурналистике нет понятия «закрытой» или «проходной» темы. По мнению наших конкурсантов, в современном мире не существует обособленных катастроф или благополучия, одно связано с другим. И то, как мастерски и точно они вскрывают эти взаимосвязи, не перестает нас удивлять и радовать», — отметила Олейник.

Распределение мест в номинациях и обладатель Гран-при конкурса будут определены в сентябре. Результаты будут опубликованы на официальном сайте конкурса.