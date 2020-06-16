Бербанк, США, , 14:25 — REGNUM Премьеру документального фильма режиссера Питера Джексона «The Beatles: Get Back» на целый год отложила компания Disney. Об этом сообщили журналисты издания Variety.

Ранее в компании называли дату выхода картины на экраны 4 сентября 2020 года. Теперь дату премьеры сместили на 27 августа 2021 года. О причинах переноса сроков не сообщается.

Над созданием фильма работают компании Apple Corps Ltd. и WingNut Films Ltd. В картине будут использованы эпизоды из 55 часов видеосъемок, которые ранее не публиковались.

В документальном фильме будет представлен период работы знаменитой группы над альбомом «Let It Be» в январе 1969 года. В съемках картины приняли участие бывшие участники группы Пол Маккартни, Ринго Старр. Также в фильме будут представлены интервью вдов двух умерших участников квартета Джона Леннона и Джорджа Харрисона — Йоко Оно и Оливии Харрисон.