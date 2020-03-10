Ульяновск, , 08:11 — REGNUM В Ульяновской области с принятием закона о статусе педагога получено более 800 заявок от учителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора. Учителя, которым будет присвоен особый статус, будут ежемесячно получать выплаты.

Данный вопрос был поднят на мартовской коллегии министерства образования и науки Ульяновской области. Основной вопрос касался поддержки учителей в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего».

Глава минобразования Наталья Семенова подчеркнула, что значительная часть нововведений отражена в законе о статусе педагогических работников, согласно которому предусмотрено установление категорий «педагога-наставника», «педагога-методиста» и «педагога-исследователя». Приём заявлений начался 20 февраля.

«Уже заявлено более 800 человек. Для наших педагогов будет проведен конкурс грантов на стажировки в ведущие образовательные организации России и мировые образовательные центры», — сказала министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в законе о статусе педагога регламентируются категории педагогических работников: педагог-наставник, педагог-методист, педагог-исследователь. В соответствии с этими компетенциями учителя будут получать ежемесячные дополнительные выплаты. Также предусмотрены гранты в форме субсидий на прохождение стажировок и дополнительные гарантии обеспечения проезда отдельных категорий педагогических работников к месту оздоровления и обратно. Закон вступил в силу с 1 января 2020 года.

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