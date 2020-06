Лос-Анджелес, США, , 06:16 — REGNUM В одном из новых кинокомиксов Супермена может сыграть чернокожий актёр. Об этом 16 июня сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники утверждают, что Warner Bros. и режиссёр Джей Джей Абрамс хотят, чтобы в этом проекте главную роль исполнил негр, однако они нацелены на разных актёров. Продюсеры кинокомпании хотят привлечь к съёмкам Майкла Б. Джордана, а Абрамс «активно лоббирует» Джона Бойегу, исполнившего роль Финна в «Звёздных войнах».

Издание отмечает, что информацию ему передали те же люди, что ранее сообщили правдивые сведения о проектах версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера и сериале «Зелёный фонарь» канала HBO.

В мае 2020 года инсайдеры сообщили, что Генри Кавилл ведет переговоры со студией DC и Warner Bros. по поводу возвращения к роли Супермена. Позже в сети появилась информация, что студия пока не планирует снимать сиквел «Человека из стали», а Кавилл может появиться в отдельных сценах новых фильмов.

