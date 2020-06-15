Лондон, , 15:30 — REGNUM Звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф вместе со своим дублёром Дэвидом Холмсом запустил подкаст о работе каскадёров в кино. Об этом 15 июня сообщает «Мир Фантастики».

В подкасте Cunning Stunts Рэдклифф и его коллега будут рассказывать о непростой работе каскадёров и возможных травмах «при исполнении». Актёр приводит в пример Дэвида Холмса, которого парализовало из-за перелома шеи на съёмках.

Напомним, Дэниэл Редклифф — это британский актёр, наибольшую известность которому принесла главная роль в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Он также сыграл Крейга и принца Чонсли в популярном комедийном сериале «Чудотворцы».

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