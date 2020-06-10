Москва, , 13:26 — REGNUM Подборку документальных картин о выдающемся русском путешественнике и ученом Николае Миклухо-Маклае в честь Дня России покажет «Москино» в сотрудничестве с фондом имени Миклухо-Маклая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города Москвы.

Фильмы будут доступны зрителям на сайте «Москино» с 12 июня.

В снятом в 2019 году фильме «Человек с Луны» рассказывается о русском путешественнике, его открытиях в Новой Гвинее и жизни в России и Австралии. О наследии ученого расскажут потомки папуасов, впервые встретивших белого «человека с Луны».

Еще одна картина «Путешествие папуасов в Россию» покажет историю о визите в 2018 году группы жителей Папуа — Новой Гвинеи на родину великого ученого-гуманиста, совершившего в XIX веке на остров папуасов несколько научных экспедиций.

Короткометражный фильм «Русские названия географических объектов в Океании» расскажет об открытиях русскими мореплавателями новых географических объектов, поражающих своими масштабами. Только в одной Океании русские путешественники открыли более 70 географических объектов, которым дали русские названия.