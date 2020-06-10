Нью-Йорк, США, , 08:22 — REGNUM Фильм «Унесенные ветром» из-за показываемых в нем расовых отношений исключил из каталога стриминговый сервис HBO Max. Об этом сообщили журналисты The Wall Street Journal.

Журналисты пишут, что картина долгое время подвергалась в США критике за определенную романтизацию рабства. Решение убрать фильм в компании приняли на фоне масштабных протестов из-за смерти от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.

В материале газеты журналисты отметили, что картину могут вернуть в каталог с примечанием о «противоречивых темах», присутствующих в нем.

Сюжет картины «Унесенные ветром» основан на одноименном бестселлере американской писательницы Маргарет Митчелл. Во время Гражданской войны в США красотка Скарлетт О’Хара пытается устроить свою жизнь и найти настоящую любовь.

Фильм получил восемь премий «Оскар». Главные роли в нем сделали знаменитыми их исполнителей: Вивьен Ли и Кларка Гейбла.