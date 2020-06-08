Бербанк, США, , 13:20 — REGNUM Картина «Дюна» режиссера Дени Вильнева будет совершенно отдельным законченным произведением, а не частью какой-либо истории. Об этом заявил австралийский кинооператор Грег Фрейзер в интервью изданию Collider.

Он утонил, что фильм не будет продолжать сюжет экранизации, поставленной Дэвидом Линчем по книге Фрэнка Герберта. Также фильм не будет являться началом какой-нибудь сюжетной линии для съемок в дальнейшем сиквелов.

«Это законченная история в себе, которой есть куда двигаться. Полностью самостоятельный эпичный фильм, из которого люди при просмотре много чего узнают», — отметил Фрейзер.

Он подчеркнул, что в визуальном плане новый фильм станет настоящим приключением.

Сюжет картины рассказывает о Поле Атрейдесе с его семьей, которые покидают родную планету Каладан для взятия под свое управление опасную планету Арракис, большую часть которой составляют пустыни.