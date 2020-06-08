Санкт-Петербург, , 08:41 — REGNUM Участие в проекте «Италия — Эрмитажу», в рамках которого проходят онлайн-экскурсии с рассказами о коллекциях на русском языке, приняли итальянские музеи. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Эрмитажа.

Международный музейный проект стал ответом на серию эфиров петербургского музея для итальянской публики, организованных Центром «Эрмитаж — Италии» в период карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. В новом проекте принимают участие всемирно известные музеи: Национальный археологический музей Неаполя совместно с Университетом Востока, Национальная галерея Умбрии (Перуджа) совместно с Фондом CariPerugia Arte, Фонд Городских музеев Венеции.

Первый виртуальный тур с сопровождающим рассказом на русском языке провели по своему музею работники Археологического музея Неаполя. Жителям России показали наиболее ценные и яркие коллекции: египетские залы, экспозицию «Великая Греция», экспонаты из Помпеи и Геркуланума, собрание Фарнезе.

Следующая экскурсия состоится 8 июня. Ее проведут по Национальной Галерее Умбрии, где представлены полотна художников XIV — XVII веков: Джентиле да Фабриано, Арнольфо ди Камбио, Дуччо ди Буонинсенья, Пьеро делла Франческа и Фра Беато Анджелико.

15 июня состоится третья виртуальная прогулка, организованная Фондом Городских музеев Венеции, в ходе которой российским зрителям постараются показать историческое и культурное родство Венеции и Санкт-Петербурга, а также расскажут о творчестве Тициана, ставшего в свою эпоху жертвой чумы.

Онлайн-экскурсии публикуются на странице Государственного Эрмитажа в соцсети «ВКонтакте», а также на канале в YouTube.