Токио, , 11:00 — REGNUM Японский аниматор выпустил мультфильм в стиле Looney Tunes, в котором показаны приключения покемонов. Ролик был выложен 4 июня на YouTube-канале Pokemon Kids TV.

В качестве режиссёра мультфильма PokeToon выступил Таку Иноуэ, ранее работавший над проектом The Idolmaster. По сюжету голодный покемон Скрагги гоняется в поезде за мешком фасоли, в котором, как в итоге выясняется, живёт озорной Мимикью.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Pokemon GO появились новые подвиды покемонов, относящиеся к игре Pokemon Sword & Shield. Сейчас геймеры могут поймать Мяута и Зигзагуна.

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