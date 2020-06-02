Лос-Анджелес, США, , 15:33 — REGNUM Съемки седьмой части франшизы «Миссия невыполнима» возобновят в сентябре, сообщил актер Саймон Пегг, исполняющий роль Бенджи Данна. Об этом написали журналисты издания Variety со ссылкой на заявление самого актера.

По словам Пегга, это наиболее реалистичный план. При этом все члены съемочной команды должны будут соблюдать необходимые меры предосторожности, а перед съемками в групповых сценах — проверяться на заболевание COVID-19.

«Сцены боев нужно будет снимать на расстоянии пяти футов», — пошутил актер.

Как сообщили журналисты, съемочная команда посетит все страны, в которых были запланированы съемки по сюжету, не исключая Великобританию и Италию. Съемки планируют завершить в мае 2021 года.

Премьера седьмой части фильма «Миссия невыполнима» должна состояться 19 ноября 2021 года. Восьмую часть франшизы планируют выпустить в прокат 4 ноября 2022 года.