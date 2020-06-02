Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Организаторы Петербургской фантастической ассамблеи изменили даты и формат проведения мероприятия. Об этом сообщалось 1 июня в официальном сообществе «Фантассамблеи» в социальной сети Facebook.

В 2020 году «Фантассамблея» пройдёт 22 и 23 августа в формате двухдневной городской конференции. Официальный лозунг мероприятия — «Выживут только фантасты».

Организаторы также заверили, что фантастическая ассамблея 2021 года пройдёт в привычном формате — в отеле «Райвола». На ней все желающие смогут отметить десятилетний юбилей конвента.

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