Новосибирск, , 08:25 — REGNUM В 2020 году межрегиональный праздник Сибирский Сабантуй проходит в формате онлайн, сообщает правительство Новосибирской области. Праздничные мероприятия стартовали сегодня, 1 июня.

«Стать участниками мастер-классов по приготовлению татарских национальных блюд и изготовлению женских украшений, а также различных флешмобов и челленджей смогут все желающие, — отметили власти. — В этом году праздник пройдёт в онлайн-формате и будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования Татарской АССР».

Мероприятия в дистанционном формате будут идти в течение всего июня. Присоединиться к ним можно на онлайн-площадках в «ВКонтакте» — группа «Новосибирские татары»; в Instagramм — аккаунт @tatar_nsk; на Youtube — канал TATAR NSK; и в «Одноклассниках» — группа «Татарские организации Новосибирской области».

Отметим, что традиционный татаро-башкирский праздник Сабантуй в Новосибирской области проходит уже более 25 лет.