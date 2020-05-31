Москва, , 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей. Сам исполнитель попал в больницу в связи повышенным артериальным давлением. Об этом сообщает портал News.ru.

Кира, эмигрировавшая в США давно вместе матерью, бывшей второй женой Малинина певицей Ольгой Зарубиной, видела родного папу всего два раза в жизни. Однако сейчас она опасается, что в случае неожиданной смерти отца не получит причитающуюся ей по праву, как считает Кира, долю состояния певца наравне с другими его детьми-наследниками.

Экс-супруга Малинина сообщила, что для успешного завершения дела наняты «серьезные адвокаты».

Напомним, что идея шоу на НТВ «Секрет на миллион» состоит в том, что участник программы раскрывает в эфире самую страшную тайну своей жизни и за это получает миллион рублей.