Вест-Пойнт, , 09:30 — REGNUM Гимн военно-воздушных сил (ВВС) США стал гендерно-нейтральным. Об этом сообщил начштаба ВВС генерал Дэвид Гольдфейн, передает издание Task and purpose.

Генерал отметил, что изменения гимна давно назрели. Так, военные академии США в Аннаполисе и Вест-Пойнте уже отредактировали свои гимны на «гендерно-нейтральные» соответственно в 2004 и 2008 году.

По его словам, обновленный текст гимна «более точно описывает всё, что мы делаем, всё, кем мы являемся». В частности, теперь в гимне отсутствует обращение к мужчинам.

Старый текст посвящен мужчинам-авиаторам:

«Души мужчин мечтают о небесах, чтоб победить, Нам даны крылья, чтобы парить!»

В отредактированной версии обращение к мужчинам вымарано:

«Безграничные души мечтают о небесах, чтобы победить».