Вест-Пойнт, 31 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гимн военно-воздушных сил (ВВС) США стал гендерно-нейтральным. Об этом сообщил начштаба ВВС генерал Дэвид Гольдфейн, передает издание Task and purpose.
Генерал отметил, что изменения гимна давно назрели. Так, военные академии США в Аннаполисе и Вест-Пойнте уже отредактировали свои гимны на «гендерно-нейтральные» соответственно в 2004 и 2008 году.
По его словам, обновленный текст гимна «более точно описывает всё, что мы делаем, всё, кем мы являемся». В частности, теперь в гимне отсутствует обращение к мужчинам.
Старый текст посвящен мужчинам-авиаторам:
В отредактированной версии обращение к мужчинам вымарано: