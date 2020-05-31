Шицзячжуан, Китай, , 03:22 — REGNUM Надгробный камень времен династии Цин (1644−1912), в которой отражена историю мужчины и двух его жен, была раскопана в китайской провинции Хэбэй, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Камень кубической формы имеет 100 см в высоту при ширине 45 см и толщине 18 см. Он был найден на строительной площадке в городе Бачжоу. На нем имеются надписи о мужчине и двух его женах, сообщили в администрации культурного наследия города.

«Судя по надписям, мы может судить, что мужчина был чиновником времен династии Цин. Однако, поскольку стела и надписи на ней сохранились не полностью, только дальнейшие исследования могут дать дополнительную информацию», — заявил глава администрации Ван Тун.

Надгробный камень был помещен администрацией культурного наследия Бачжоу на сохранения. Самой же гробницы близ камня на месте раскопок найдено не было, а стела была вывезена.