Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM В начале июня стартует масштабный поэтический онлайн-марафон «Brodsky. I read.». В ознаменование 80-летия выдающегося российского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского актеры, режиссеры, писатели, ученые, друзья и поклонники мастера в онлайн-формате в течении почти полгода будут читать его произведения. Об этом сообщает портал Года литературы.

Инициатор и куратор проекта, арт-директор «ДК Громов» Дмитрий Мильков уверен, что наследие Бродского имеет большой значение для многих людей. Более того, именно в непростых условиях карантина его творчество может проявиться особенно ярко.

Марафон учрежден петербургским издательством «Вита Нова» и арт-пространством «ДК Громов» при содействии Музея Анны Ахматовой и Фонда по управлению наследственным имуществом Иосифа Бродского.