Москва, , 16:03 — REGNUM Комитет по туризму столицы совместно с Музеем Москвы и порталом LIFE в ознаменования 85-летия самого красивого метро в мире — московского — приглашает на онлайн-экскурсию по линиям метрополитена. Об этом сообщает издание «Культура».

Сотрудник Музея Москвы Мария Калиш расскажет об этапах строительства знаменитой подземки, расскажет о станциях как об объектах культуры, посвятит в тайны создания уникальных интерьеров.

Любители московского метро, а также те, кто ни разу не прокатился в подземке, побывают на таких станциях как «Кропоткинская», «Чистые пруды», «Комсомольская», «Маяковская», «Театральная», «Площадь Революции», «Курская», «Арбатская», «Таганская», «Новослободская» и многих других.