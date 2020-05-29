Лос-Анджелес, США, , 17:57 — REGNUM Голливудский режиссёр Квентин Тарантино считает фильм «Социальная сеть» Дэвида Финчера лучшей картиной 2010-х годов. Об этом он заявил в интервью изданию The Playlist.

По мнению Тарантино, «Социальная сеть» является «фильмом №1 просто потому, что он лучший». Он также назвал сценариста киноленты Аарона Соркина один из величайших представителей профессии.

Напомним, в фильме «Социальная сеть» рассказывается история создания Facebook Марком Цукербергом в 2000-х годах. Главные роли в картине сыграли Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк. Работа была удостоена сразу нескольких премий «Оскар».