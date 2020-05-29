Санкт-Петербург, , 15:03 — REGNUM Образовательный проект «Открытая филармония» запустила Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. А. Шостаковича. Об этом сообщается в официальном уведомлении на сайте филармонии.

На сайте филармонии создано одноименное меню, в котором уже доступен ряд разделов.

В разделе «Подкасты» представлены выступления музыковедов и интервью музыкантов. В «Онлайн-экскурсиях» зрителей проведут по залам и комнатам филармонии и расскажут о событиях из разных периодов истории.

Раздел «Лекции» содержит архив видеозаписей авторских лекций, прочитанных в филармонии. Этот архив ведется филармонией с 2014 года.

Еще один раздел «Школа слушателя» предлагает слушателям, не знакомым с теорией музыки, основы слушания музыки, ее обсуждения, чтобы дать толчок к расширению музыкального кругозора.

Все разделы уже доступны и будут в дальнейшем пополняться.