Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM Здание богадельни им. Полежаевой на Приморском проспекте Петербурга признали памятником культурного наследия. Об этом 29 мая сообщили в городском комитете по охране памятников.

Здание в районе Новой Деревни было построена в память Татьяны Полежаевой, происходившей из известнейшего в России династии купцов Елисеевых, ее дочерьми Анной Ветошкиной и Ольгой фон Гартман.

Татьяна Полежаева в Петербурге XIX века была убежденной благотворительницей. Предполагалась, что богадельня, построенная в память о ней, будет привечать бедных, престарелых и увечных женщин. Она была рассчитана на 25 человек. Богадельня содержалась на средства учредительниц и на пожертвования частных лиц.

В Уставе заведения были прописаны правила пребывания и содержания в богадельне. Не принимались в богадельню «ухоленные» из других подобных заведений: с заразными болезнями и душевнобольные. Призреваемые могли «уволиться» по их желанию или за предосудительные поступки.

Умерших тоже хоронили за счет богадельни, если у них не было родственников либо те не хотели брать расходы на себя.

После революции в здании некоторое время был сиротский приют для девочек, затем долгое время располагались коммунальные квартиры. В годы Великой Отечественной войны здание не пострадало.

В советский период были произведены некоторые изменения в структуре фасада, со стороны двора вместо окна устроили дверь на три оси от исторической двери, а также дополнительную дверь вместо окна от центрального дворового фасада.

Сегодня в здании находятся несколько жилых квартир и офисы.

Читайте ранее в этом сюжете: Дачу Кана под Петербургом могут снести ради базы отдыха