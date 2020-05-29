Лос-Анджелес, США, , 10:39 — REGNUM Возобновление кинопроизводства является для киностудий США не только долгожданным событием, но и трудным вопросом. Ведь в фильмах актеры приближаются друг к другу с разными целями, например, чтобы обняться или подраться, а это нарушит требуемую дистанцию. Как смотрят на такую дилемму в Голливуде, пишут «Вести» (Израиль).

Киностудии ищут эпидемиологов, продюсеры и профсоюзы нанимают докторов, которые помогут разработать технику съемки в новых условиях. Придется брать на вооружение компьютерные эффекты для создания массовки, искать большие студии, которые позволять соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки перед дракой и сдавать тесты на коронавирус.

Так, режиссер и сценарист Тайлер Перри готовится к скорым съемкам двух телесериалов. Регламент съемок разрабатывали врачи, эпидемиологи, юристы, страховые эксперты. Регламент разрабатывал, в том числе, инфекционист из Университета Эмори Карлос Дель Рио, а профсоюзы работников киноиндустрии наняли для составления такого регламента гарвардских экспертов.

Правда, по отзывам некоторых артистов, ряд положений регламента звучит так, словно разработчики никто не были на съемочной площадке.

Отметим, поклонники сейчас ждут продолжения «Аватара», «Матрицы» и «Джона Уика», тем любопытнее, как будут выглядеть эти фильмы с соблюдением санитарных дистанций.