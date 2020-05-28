Москва, , 15:43 — REGNUM Роспотребнадзор и Министерство культуры РФ представили рекомендации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах. Среди необходимых мер дезинфекция помещений, измерение температуры работников, ношение масок и перчаток, рассадка зрителей с учетом санитарной дистанции.

Напомним, что работа кинотеатров и заведений общественного питания в Москве будет возобновлена при снятии карантинных мер в последнюю очередь.

Между тем владельцы кинотеатров страны приветствовали рекомендации Роспотребнадзора. Руководитель профессиональной ассоциации Олег Березин назвал их разумными и исполнимыми. Хотя, понятно, выполнение потребует дополнительных средств.

Для привлечения зрителей на первых порах, кинотеатры даже готовы к таким мерам как снижение цен на билеты и организацию встреч с критиками и искусствоведами перед сеансами.

Березин также отметил, что кинотеатры в стране будут, скорее всего, открываться вместе с американскими или европейскими. Между тем сделать это необходимо в ближайшее время, так как еще нужно время на рекламу и продвижение.

Все кинотеатры прекратили работу в середине марта.