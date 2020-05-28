Тромсё, Норвегия, , 08:56 — REGNUM Во время ремонта в своем доме в городе Боде в Норвегии супругам Кристиансен необычайно повезло — вскрывая пол в спальне, они обнаружили древнее захоронение викингов. Впрочем, это уже позже установили археологи, прибывшие на место. Они отнесли найденный железный топор, другие предметы и даже стеклянную бусину к периоду между 950 и 1050 годами нашей эры, то есть эпохой викингов. Об этом сообщает издание Local.

Первые находки были отправлены в лабораторию для изучения и консервации. А вот самим супругам, видимо, придется на время переехать в другое место, так как под домом начаты уже серьезные раскопки древней погребальной пирамиды.

Утешением новоиспеченным археологам служит то, что о них стало известно во всем мире. А в Норвегии они превратились в знаменитости.