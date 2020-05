Нью-Йорк, США, , 05:54 — REGNUM Портал Screen Rant объяснил читателям разницу между потоковым сервисом HBO Max и другими платформами компании — HBO Now и HBO Go. Статья была опубликована 27 мая на сайте издания.

Её автор пояснил, что HBO Max будет по функциям похож на сервисы Netflix и Disney Plus. В нём будет присутствовать контент, который сейчас доступен подписчикам HBO Go и HBO Now, новый контент Max Originals и классические программы из архива WarnerMedia, такие, как сеиалы «Друзья» и «Южный парк».

HBO Go — это онлайн-сервис прямого потокового вещания, он также предлагает оригинальный контент от HBO, который будет доступен подписчикам HBO Max, однако будет лишён части оригинального контента. Эта платформа является онлайн-альтернативой для тех, кто подключен к кабельному ТВ HBO.

HBO Now — это самостоятельный онлайн-сервис, предлагающий пользователеям ту же библиотеку, что и HBO Go. Однако в его каталоге будет отсутсвовать дополнительный контент Max Originals или WarnerMedia.

Запуск HBO Max состоится сегодня, 27 мая 2020 года. Пока онлайн-кинотеатр компании WarnerMediaбудет запущен только в США.

