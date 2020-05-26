Баку, , 15:32 — REGNUM Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА» в Баку планируют провести в этом году без изменения сроков. Об этом сообщил один из организаторов фестиваля, певец и композитор Эмин Агаларов (Emin) на своей официальной странице в соцсети Instagram.

Он отметил, что оргкомитет фестиваля планирует провести фестиваль в полном объеме.

«Да! Мы все еще планируем организовать наш фестиваль «ЖАРА» @zharafest в том формате, в котором он был заявлен в Баку с 29 июля по 2 августа в @seabreezebaku: 5 тематических разных дней и весь список наших топовых артистов!» — сообщил Агаларов.

Артист подчеркнул, что организаторы понимают всю ответственность за здоровье гостей и участников фестиваля, поэтому будут предприняты все необходимые меры предосторожности. Агаларов сделал уточнение, что если все-таки форс-мажорные обстоятельства не позволят провести фестиваль в запланированные сроки, что он будет смещен на более поздний срок. При этом, по его словам, состав звезд фестиваля будет сохранен.