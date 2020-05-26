Лос-Анджелес, США, , 14:20 — REGNUM Фанаты «Звёздных войн» запустили флешмоб с хэштегом #MakeSolo2Happen, в котором они призывают Disney выпустить продолжение фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Об этом 26 мая сообщает портал Shazoo.

https://twitter.com/Cakes_Comics/status/1264935805111480320

Необычный флешмоб поддержал и автор постера к оригинальному фильму Мэтт Фергюсон. По его словам, сиквел «идеально смотрелся бы на сервисе Disney Plus».

Напомним, премьера «Хана Соло» состоялась в 2018 году. Фильм получил смешанные отзывы от зрителей и кинокритиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм с Джонни Деппом попал в топ-10 рейтинга сервиса Netflix