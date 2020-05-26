Москва, , 11:16 — REGNUM Международный органный фестиваль «Шедевр фирмы Зауэр», проходящий уже в седьмой раз, в нынешнем году из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, состоится в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Открытие фестиваля состоится 30 мая в 21:00 в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла. В программе онлайн-мероприятия прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса, Микаэла Таривердиева, Луи Джеймса Альфреда Лефебюра-Вели.

Исполнять произведения будут органисты из разных стран: заслуженный артист Республики Абхазия Лука Гаделия, органист из Нидерландов Жан-Пьер Стайверс, Японский музыкант Хироко Иноуэ, российские органисты Иван Ипатов, Анна Суслова, Ксения Свириденко, Анастасия Быкова, Михаил Каталиков, Ольга Кемова.

Фестиваль продлится до 19 августа. Подробное расписание концертов представлено на канале организаторов фестиваля «Бельканто Фонда» в YouTube.

Как рассказали в пресс-службе фестиваля, орган, в честь которого проводится фестиваль, был построен в 1898 году одной из крупнейших фирм Германии по постройке органов Вильгельма Зауэра по заказу лютеранской церкви Святого Михаила. В 1928 году орган перенесли в Донской монастырь, а в 1996 году его передали общине святых Петра и Павла.

Основной идеей фестиваля, по словам организаторов, является демонстрация уникальных возможностей старинного органа, который справляется с любыми направлениями в музыке — от произведений эпохи романтизма и барокко до саундтреков к голливудским фильмам.

Трансляция концертов будет проходить на официальном YouTube-канале фонда Бельканто. Каждый концерт будет представлять собой синтез классической музыки и уникальных видеоинсталляций в пространстве старинного собора.